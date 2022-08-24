موعد مباراة الهلال والخليج فى الدوري السعودي والقنوات الناقلة لها

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موعد مباراة الهلال والخليج تحدد موعد مباراة الهلال والخليج ضمن منافسات الجولة الأولي من الدوري السعودي ومن المتوقع أن تكون الأفضلية لبطل الموسم الماضي فى هذه المواجهة بالأخص أن الخليج هو أحد الفرق الصاعدة هذا الموسم وهناك فوارق ضخمة بين الفريقين من الناحية التسويقية ومن الناحية الفنية ولكن الخليج تعاقد مع عدد من اللاعبين المتميزين خلال فترة الإنتقالات الصيفية مثل قلب الدفاع الجزائري جمال الدين بن العمري ولاعب الوسط الجابوني أندريه بيوغو بوكو والمهاجم الكولومبي برايان رياسكوس.

رياض - احمد صلاح - ينتظر عشاق الكرة السعودية موعد مباراة الهلال والخليج فى المواجهة التى ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي الذى من المتوقع أن يكون أكثر شراسة من الموسم الماضي على الرغم أن الهلال لم يتمكن من دعم صفوفه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية وذلك لم يكن متوقع بالأخص بعد رحيل سالم الدوسري النجم المخضرم والذى يعتبر من أبرز اللاعبين داخل فى الهلال والدوري السعودي بصورة عامة.