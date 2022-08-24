انت الان تتابع خبر بعد التتويج الرسمي.. زيزو يُثير الجدل بشأن مستقبله مع الزمالك بهذا التصريح والان مع التفاصيل

تعليق زيزو على الفوز ببطولة الدوري الممتاز

رياض - احمد صلاح - أثار النجم أحمد سيد زيزو، الجدل مؤخرًا، بشأن مستقبله مع نادي الزمالك، وذلك خلال احتفالية نادي الزمالك بالتتويج ببطولة الدوي الممتاز، للمرة الثانية على التوالي، وهو ما أشار إلى احتمالية عدم استمراره مع النادي الأبيض أو وجود عروض احترافية لانتقاله إلى أحد الأندية الخليجية.

وقال زيزو خلال احتفالية نادي الزمالك ببطولة الدوري الممتاز في تصريحات لقناة “أون تايم سبورت”: الحمد لله استطعنا الفوز بالدوري ونحافظ عليه للمرة الثانية على التوالي، وهو شيء لم يحدث قبل ذلك في نادي الزمالك، الحمد لله مررنا بظروف صعبة جدا، مشيرا إلى أن الفوز ببطولة الدوري للمرة الثانية على التوالي “إعجاز”.

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وتابع أحمد سيد زيزو: الفوز ببطولة الدوري إعجاز في ظل الظروف التي حدثت في قلعة ميت عقبة، من ثلاثة إلى أربعة مجالس متتالية إلى أن المجلس الجديد لسه منتخب في شهر فبراير الماضي، إلى جانب المشاكل المادية التي ضربت ميت عقبة بالإضافة إلى وجود استقرار حاليا، موجها الشكر لجماهير الأبيض التي ساندت الزمالك في كل مباراة، إلى جانب اللاعبين الذين حققوا الفوز بالبطولة ومجلس الإدارة الذي كان داعما لكل اللاعبين في كل الظروف”.

زيزو عن ارتداء تيشرت النادي: شرف لأي لاعب

وعن انتقاله إلى أحد الأندية الخارجية قال أحمد سيد زيزو: الحمد لله شرف لأي لاعب يرتدي تيشرت نادي الزمالك والحمد لله أنا كان عندي فرصة إن ارتدي تيشرت النادي، وبسؤاله عن استمراره في النادي هذا الموسم رد زيزو: “لسه مش عارف”، وهو ما يشير إلى احتمالية رحيل أحمد سيد زيزو عن نادي الزمالك وهو ما سيتضح بعد.