دوري أبطال أوروبا: بنفيكا يتأهل إلى دور المجموعات

تأهل بنفيكا، حامل اللقب مرتين، إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2022-2023 بفوزه 3-0 على ضيفه دينامو كييف، مساء الثلاثاء في إياب الدور الفاصل من التصفيات.

وكان بنفيكا تفوق 2-0 ذهابا الأربعاء الفائت في المباراة التي أقيمت في بولندا.

وعلى ملعبه في لشبونة، سجل أهداف بطل أوروبا عامي 1961 و1962، الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي، رافا سيلفا، والبرازيلي دافيد نيريس في الدقائق 27، و40، و42 تواليا.

وكان بنفيكا بلغ الموسم الماضي ربع نهائي البطولة القارية الأم قبل أن يخرج ضد ليفربول الإنجليزي.

وتأهل أيضا فيكتوريا بلزن التشيكي بفوزه 2-1 على ضيفه قره باغ الأذربيجاني بعد تعادلهما سلبا ذهابا في باكو.

كما تأهل مكابي حيفا الإسرائيلي بعد تعادل قاتل 2-2 جاء من هدف عكسي ضد مضيفه النجم الأحمر الصربي، بعد تفوقه عليه 3-2 ذهابا.

ويكتمل اليوم الأربعاء عقد الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات، إذ يلعب دينامو زغرب الكرواتي مع بودو غليمت النرويجي، طرابزون سبور التركي مع أف سي كوبنهاغن الدنماركي، وأيندهوفن الهولندي مع رينجرز الاسكتلندي.

المصدر: وكالات