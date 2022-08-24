الرياضة

"أفراح الأبيض تتواصل".. مرتضى منصور ينجح في إقناع ابن الأهلي بالأنتقال إلى الزمالك

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رياض - احمد صلاح - أفادت مصادر صحفية خلال الساعات الأخيرة بأن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قد تواصل شخصيًا مع نجم الأهلي السابق من أجل إقناعه بفكرة الانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء، مؤكدة بأن تلك الصفقة من المؤكد بأن تحدث ضجة كبيرة في الأوساط الرياضية في مصر خلال الساعات القادمة، وخاصة لكون اللاعب من أبناء النادي الأهلي وسبق له وأن مثل منتخب مصر من قبل في عهد المدرب إيهاب جلال.

الزمالك يخطف توقيع نجم الأهلي السابق

أكد مصدر مسؤول نادي الزمالك، بان اللاعب الذي تواصل معه مرتضى منصور واقناعه بالانتقال نحو القلعة البيضاء، هو أحمد حمدي، لاعب الأهلي السابق ونجم مونتريال الكندي الحالي، مشيرًا إلى كون اللاعب قد أبدى ترحاب كبير بفكرة الانتقال نحو الزمالك بدءًا من الموسم الجديد.

وأوضح المصدر في تصريحات لإحدى المواقع الإلكترونية بأن الزمالك يسعى لدعم صفوفه وعدم الاكتفاء بما تحقق خلال الموسم الحالي، حيث يريد مسؤولي الزمالك حصد البطولات والألقاب في السنوات القادمة والاستمرار في السيطرة والهيمنة أمام الغريم والمنافس التقليدي النادي الأهلي.

صراع الأهلي والزمالك على الصفقات يتواصل

يبدو بأن الصراع بين الأهلي والزمالك على الصفقات في الميركاتو سيعود من جديد في هذا الصيف، وذلك بعد انتهاء العقوبة الموقعة على النادي الأبيض وعودته من جديد إلى سوق الانتقالات وقدرته على شراء اللاعبين والتوقيع معه.

وأوضحت مصادر إعلامية في الساعات الماضية، بأن هناك أكثر من 5 صفقات يتصرع عليهم الأهلي والزمالك في الوقت الراهن، ومن بينهم أسماء كبيرة على غرار مهاجم فيوتشر أحمد عاطف، وكذلك لاعب خط وسط نادي الترجي الرياضي التونسي محمد علي بن رمضان وجون إيبوكا مهاجم إنبي

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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