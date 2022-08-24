خلاص خلصت ؟ شوبير يفجر مفاجأة عن رحيل ريكاردو سواريش عن النادي الأهلي

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شوبير يفجر مفاجأة عن رحيل سوارش

رياض - احمد صلاح - فجر الإعلامي أحمد شوبير نجم النادي الأهلى السابق مفاجأة من العيار الثقيل بشأن ريكاردو سواريش المدير الفني لنادي الأهلى الذى لم يتمكن من تحقيق النتائج المنتظرة من جانب عشاق النسر الأحمر خلال الفترة الأخيرة الماضية وذلك بعد سقوطه أمام الزمالك فى الدور النهائي من بطولة كأس مصر ونتائجه السلبية فى بطولة الدوري العام مما جعل مجلس الإدارة يعتمد على اللاعبين الشباب.

أكد الإعلامي الكبير أحمد شوبير أن مجلس إدارة النادي الأهلى قرر رحيل ريكاردو سواريش بسبب تراجع نتائج الفريق سوء المستوى وذلك تعتبر مفاجأة من العيار الثقيل بالأخص أن جميع التقارير الإعلامية المقربة من إدارة محمود الخطيب أكدت أن الإدارة تقف بجانب المدرب البرتغالي والحكم سيكون من بداية الموسم الجديد وذلك فى ظل الإعتماد على اللاعبين الشباب خلال الفترة الحالية.

جدير بالذكر أن ريكاردو سواريش خاض 14 مباراة مع النادي الأهلى حتى الأن فى مختلف المسابقات تمكن خلالهم من تحقيق الفوز فى 7 مباريات فقط والتعادل فى 5 مباريات بينما سقط فى مباراتين الأولى كانت أمام بيراميدز فى المواجهة التى جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري أما المواجهة الثانية كانت أمام الزمالك الذى تفوق بهدفين مقابل هدف بقيادة مديره الفني المخضرم فيريرا