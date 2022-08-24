"إعارة لمدة موسم واحد".. الأهلي ينجح في حسم صفقة الحريف مقابل مليون دولار

الأهلي يتعاقد مع الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف

أكدت التقارير الإعلامية بأن مسؤولي النادي الأهلي توصلوا لاتفاق نهائي مع وكيل أعمال اللاعب الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، نجم نادي النصر السعودي، وذلك بشأن انتقاله إلى القلعة الحمراء بدءًا من الموسم الجديد مقابل راتب سنوي يصل لنحو 500 ألف دولار.

وأوضحت مصادر مسؤولة في الأهلي، بأن النصر السعودي سيحصل على نحو 500 ألف دولار كذلك من أحل الموافقة على انتقال اللاعب إلى المارد الأحمر على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط.

الخطيب يعلن عن 8 صفقات جديدة للأهلي

أفادت مصادر صحفية صباح اليوم بأن الكابتن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء سيعلن عن 8 صفقات جديدة ستنضم إلى صفوف النادي الأهلي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، ولكن هذا الأمر لن يحدث إلا بعد نهاية هذا الموسم بشكل رسمي والاستقرار على الأسماء الجديدة التي سيتم تعيينها لإدارة شركة الكرة في النادي.

والجدير بالذكر بان مجلس شركة الكرة في الأهلي برئاسة ياسين منصور قد قدم استقالته بشكل مفاجئ يوم الأمس، وهو الأمر الذي جعل مجلس إدارة الأهلي يدعو إلى اجتماع جمعية عمومية غير عادية من أجل مناقشة الأمر والاستقرار على الأسماء الجديدة.