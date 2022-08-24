"جاب السفاح".. الأهلي يهزم الزمالك ويخطف توقيع نجم منتخب مصر بـ50 مليون جنيه

الأهلي يخطف توقيع أحمد عاطف

أكد مصدر قريب من النادي الأهلي بأن الساعات الماضية قد شهدت نجاح إدارة القلعة الحمراء في الحصول على توقيع المهاجم أحمد عاطف لاعب نادي فيوتشر والذي قدم مستوى مميز رفقة فريقه خلال هذا الموسم، وهو الأمر الذي لافت أنظار الفرق الكبرى وجعل الأهلي والزمالك يحاولا التوقيع معه.

ولكن يبدو بأن مسؤولي الأهلي كانوا هم الأكثر جدية في مسألة التعاقد مع اللاعب ونجحوا بالفعل في إقناع بالانتقال إلى القلعة الحمراء مقابل راتب سنوي يصل لنحو 7 مليون جنيه بجانب بعض الإضافات والحوافز وكذلك وعده بالمشاركة في بعض الحملات الإعلانية مع رعاة النادي الرسميين.

8 صفقات جديدة في انتظار الأهلي في الميركاتو

على الرغم من وجود بعض الاضطرابات داخل جدران النادي الأهلي والتي كان أخرها خبر استقالة مجلس إدارة شركة الكرة في النادي برئاسة ياسين منصور وكذلك نائبه مصطفى مراد فهمي، إلا أن المصادر داخل الأهلي تؤكد عزم الإدارة بقيادة الكابتن محمود الخطيب اتمام أكثر من 8 صفقات خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

أوضحت المصادر بأن الأهلي حتى هذه اللحظة قد نجح في اتمام ما يقارب الـ3 صفقات بالفعل، ولكنه لن يكشف عنهم بشكل رسمي إلا بعد نهاية هذا الموسم.