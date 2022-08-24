موعد مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر سيتي اليوم وتوقيت البث المباشر للمبارة الودية

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متابعة مباراة برشلونة ومانشستر سيتي الآن

رياض - احمد صلاح -Yalla shoot، نقدم لحضراتكم من خلال موقعنا المتميز دوت الخليج بشكل لحظي بنتيجة المباراة المنتظرة بين برشلونة ومانشستر سيتي اليوم في ودية جديدة من وديات الأندية، بدأ برشلونة بث مباشر بطولة الدوري الإسباني منذ أيام قليلة حيث كانت آخر مبارياتهم أمام فريق ريال سوسيداد حين حقق برشلونة بث مباشر الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، بينما علي الجهة الأخري تعادل مانشستر سيتي بث مباشر في الجولة الماضية بالدوري الانجليزي والتي كانت أمام فريق نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف لكل فريق في مباراة ممتعة للغاية، ويستضيف ملعب كامب نو لقاء من العيار الثقيل بين برشلونة ومانشستر سيتي بث مباشر في مباراة من الطراز الأول عنوانها مواجهة الاستاذ والتلميذ بين تشافي هيرنانديز وبيب جوارديولا، هناك بعض التقارير الصحفية تشير بمغادرة اللاعب الجابوني اوبامينج من الفريق البرشلوني برفقة ممفيس ديباي، حيث من المتوقع أن يتعاقد برشلونة مع لاعب مانشستر سيتي البرتغالي برناردو سيلفا، متابعة مباراة برشلونة ومانشستر سيتي الآن.

برشلونة ومانشستر سيتي مباشر، أنهي برشلونة موسمه الماضي في الدوري خلال المركز الثاني برصيد نقاط 73 جمعهم من خلال 38 جولة ماضية محققاً الفوز خلال 21 مباراة والتعادل في عشرة مباريات، بينما نال فريق برشلونة الإسباني من الهزائم في الموسم الماضي خلال سبعة مبارايات، ويأمل برشلونة اليوم بث مباشر أمام مانشستر سيتي في تحقيق الفوز المعنوي الكبير حيث يعد فريق مانشستر سيتي أحد أقوي الفرق الأوربية، برشلونة ومانشستر سيتي مباشر.

مباراة برشلونة ومانشستر سيتي الآن

مباراة برشلونة ومانشستر سيتي الآن، بينما على الجانب الآخر فاز مانشستر سيتي في أول جولتين من الدوري الانجليزي بالموسم الحالي وتعادل في مباراة واحدة فقط، بينما حصد مانشستر سيتي لقب الدوري الانجليزي في الموسم الماضي برصيد نقاط 93 من خلال 38 مباراة محققاً الفوز خلال تسعة وعشرون مباراة والتعادل في 6 مباريات، بينما نال فريق مانشستر سيتي من الهزائم في الموسم الماضي خلال ثلاثة مباريات.

توقيت البث المباشر لمباراة برشلونة ومانشستر سيتي

توقيت البث المباشر لمباراة برشلونة ومانشستر سيتي، ومن المتوقع أن يبدأ برشلونة اليوم بتشكيل مكون من الآتي:حراسة المرمي: مارك اندريه تير شتيجن،خط الدفاع: اراخو، كريستينسن، إيريك جارسيا، بالدي،خط الوسط: جافي، فيرينكي دي يونج، بيدري،خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، فيران توريس، عثمان ديمبلي.

ماتش برشلونة ومانشستر سيتي الآن

ماتش برشلونة الآن ، بينما من المُتوقع أن يلعب فريق مانشستر سيتي تلك المباراة بالتشكيل التالي:في حراسة المرمى: إيديرسون،خط الدفاع: ووكر، ستونز، آكي، كانسيلو.خط الوسط: دي بروين، رودري، جوندوجان،خط الهجوم: فيل فودين، هالاند، بيرناردو سيلفا.

كيفية مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر سيتي

يمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر سيتي بث مباشر عبر قناة أبو ظبي الرياضية بتعليق صوتي من المعلق فارس عوض في تمام الساعة:

10:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:30 مساءاً بتوقيت مصر .

10:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:30 مساءاً بتوقيت العراق .

9:30 مساءاً بتوقيت السودان .

10:30 مساءاً بتوقيت اليمن .

9:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .

8:30 مساءاً بتوقيت تونس .

8:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .

7:30 مساءاً بتوقيت المغرب .

11:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.

10:30 مساءاً بتوقيت البحرين.

11:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

10:30 مساءاً بتوقيت الكويت .

10:30 مساءاً بتوقيت قطر.

7:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

10:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

7:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

بث مباشر برشلونة ومانشستر سيتي

بث مباشر برشلونة ومانشستر سيتي الآن، قدمنا لحضراتكم كافة التفاصيل الخاصة بمباراة اليوم بين برشلونة ومانشستر سيتي ونعرض لحضراتكم متابعة كتابية بشكل لحظي بنتيجة كافة مباريات اليوم وأبرزها مباراة برشلونة ومانشستر سيتي.

متابعة نتيجة مباراة برشلونة ومانشستر سيتي

متابعة نتيجة مباراة برشلونة ومانشستر سيتي، سافرت بعثة مانشستر سيتي من إنجلترا إلي مدينة برشلونة للاستعداد النهائي قبل مواجهة برشلونة مساء اليوم.