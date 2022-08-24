انت الان تتابع خبر عاجل – موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع إنبي، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون ببطولة الدوري الممتاز على أرضية ملعب وي السلام مساء اليوم الأربعا الموافق 24 أغسطس 2022.

ويسعى الأهلي عدم ضياع أي نِقَاط أخري في الدوري المصري بعد التعادل في المباراة السابقة أمام الإسماعيلي بدون أهداف ، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 63 نقطة، فيما يوجد إنبي في المركز الثالث عشر برصيد 35 نقطة.

موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري والقنوات الناقلة: