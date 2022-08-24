عاجل.. موعد رحيل سواريش “مدرب الأهلي” | بيبو ينتصر للكيان

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موعد رحيل سواريش “مدرب الأهلي كشف للجميع”

رياض - احمد صلاح - قام الإعلامي محمد شبانة بالكشف عن أن مجلس إدارة النادي الأهلي، استقر على توجيه الشكر إلى ريكاردو سواريش، وهو المدير الفني لفريق الكرة في النادي الأهلي، وذلك يكون في نهاية الموسم الحالي.

وقال محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة ETC الفضائية، أن مجلس إدارة النادي الأهلي استقر على رحيل سواريش مع نهاية الموسم الحالي، وسوف تتم إقالته بعد آخر مباريات الفريق في الدوري، وأيضاً أن الأهلي فتح خط مفاوضات مع مدربين كبار لخلافة سواريش في الأهلي.

مباراة الأهلي ضد انبي

وسوف يواجه الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، نظيره انبي مساء اليوم الأربعاء، وذلك يأتي في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2021/2022.