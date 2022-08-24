انت الان تتابع خبر قصة استقالة شركة الكرة بالنادي الأهلي.. كل تفاصيلها هنا عشان ميفوتكش حاجة والان مع التفاصيل

استقالة شركة الكرة بالنادي الأهلي قبل عقد اجتماعها

رياض - احمد صلاح - يبحث جميع عشاق الساحرة المستديرة عن قصة استقالة شركة الكرة بالنادي الأهلي الذي جاء مساء أمس الثلاثاء 23 أغسطس 2022، وهي التي تفاجئ بها جميع جماهير القلعة الحمراء، وهو برئاسة ياسين منصور بعدما كانت قد أوشكت على تولي الملف الخاص بالكرة بشكل كامل داخل النادي.

وشركة الكرة في النادي الأهلي كانت تضم كلاُ من ياسين منصور وهو رئيسها، والمهندس مصطفى مراد فهمي السكرتير الفني السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم نائباً، وأيضاً عضوية علاء عبد الصادق نجم الكرة المصرية في الأهلي سابقاً.

وكان من المرجح طبقاً إلى اجتماع سابق لشركة الكرة في النادي الأهلي أن تتولي الشركة مسؤولية إدارة ملف الكرة في النادي أول يوم من شهر سبتمبر القادم، وأيضاً كان محمود الخطيب رئيس النادي متواجد بدوره داخل شركة الكرة في دور إشرافي وهو مشرف حالي على كرة القدم في النادي الأحمر.

قصة استقالة شركة الكرة بالنادي الأهلي بالكامل

وقال أحد المصادر في النادي أنه هناك العديد من الخلافات التي نشبت في الفترة الماضية بين مسؤولي شركة الكرة وبين محمود الخطيب حول الرؤية الخاصة بتطوير كرة القدم في النادي أثناء الفترة القادمة، وأول الخلافات بين الطرفين ممثلاً في البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق الكوري الأول في النادي، ويريد ياسين منصور أن يستمر في الموسم الجديد، ويرى الخطيب ضرورة رحيله.

وأعلنت المصادر أنه يوجد خلافات بين الخطيب ومسؤولي شركة الكرة حول الصفقات الجديدة أثناء الميركاتو الصيفي الحالين وكانت شركة الكرة قد اتفقت مع العديد من اللاعبين ولكن رفضهم للمدير الفني سواريش في حال عرضهم عليه مؤخراً.