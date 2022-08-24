برنامج كابيتانو مصر.. بيفتح المجال لكل الموهوبين في كرة القدم اعرفوا الاشتراك والتقديم

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برنامج كابيتانو مصر لاكتشاف مواهب كرة القدم

رياض - احمد صلاح - قامت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالإعلان عن بدء برنامج كابيتانو مصر، وهو أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في كرة القدم بمصر، ويعتبر من أهم البرامج الرياضية التي تقدم في الفترة القادمة.

ويقوم برنامج كابيتانو مصر باكتشاف المواهب في الشرق الأوسط ويكون بين لاعبي كرة القدم، وتحقيق حلمهم أيضاً باللعب داخل أكبر الأندية في السنوات القادمة، وهو الغرض منه إظهار المواهب العالمية مثل نجم المنتخب المصري وليفربول محمد صلاح، ومحمد النني نجم أرسنال، ومحمود تريزيجيه والكثير من اللاعبين الآخرين المحترفين في الدوريات الأوروبية.

شروط التقديم في برنامج كابيتانو مصر

لابد أن يكون المتقدم من مواليد 2008 ويحضر شهادة الميلاد.

وأن يكون المشترك غير مقيد في أي نادي أو أي هيئة رياضية.

التسجيل يكون من خلال هذا الرابط.

أماكن ومواعيد الاختبارات في كل المحافظات

محافظة الإسماعيلية.. في مركز شباب الشيخ زايد يومي 28 و29 أغسطس.

– محافظة الدقهلية.. في ستاد المنصورة يوم 1 سبتمبر.

– محافظة أسيوط.. في ستاد جامعة أسيوط يوم 4 سبتمبر.

– محافظة الإسكندرية.. في ستاد المحافظة يومي 11 و12 سبتمبر.

– محافظة الغربية.. في نادي اتحاد بسيون يوم 14 سبتمبر.

– محافظة القاهرة.. في مركز شباب الجزيرة يومي 18 و 19 سبتمبر.

– محافظة الشرقية .. في مركز شباب أبو حماد يوم 21 سبتمبر.

وتكون في تمتم الساعة الثامنة صباحاً، تحت إشراف لجنة فنية تابعة إلي وزارة الشباب والرياضة.