تعرف على قيمة مكافأة لاعبي الزمالك المرصودة بعد التتويج بالدوري المصري

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، صرف مكافآت مالية ضخمة للاعبي الفريق بعد حصول النادي على لقب الدوري المصري، عقب خسارة بيراميدز أمام فيوتشر بهدف مقابل لا شيء.
وكشفت مصادر داخل نادي الزمالك بأن الإدارة تستعد لمنح كل لاعب 100 ألف جنيه مكافأة لجهودهم بعد تتويجهم ببطولة الدوري الممتاز.
وتستعد إدارة نادي الزمالك لإقامة احتفالية كبيرة بالتتويج بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي والرابع عشر في تاريخه، داخل القلعة البيضاء بميت عقبة.
حيث كشف رئيس النادي عن الاستعداد لإقامة حفل فني كبير يحييه نجوم الفن عمرو دياب أو محمد منير، وسيدعو له رموز الزمالك السابقين وكبار المحبين للنادي.
وتعادل الزمالك مع الاتحاد السكندري بهدف لكل منهما أمس الثلاثاء في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.
وفاز الزمالك ببطولة الدوري برصيد 76 نقطة، بعد أن فاز بـ24 مباراة، وتعادل في 4 مباريات، وخسر 4 مباريات أخرى.
المصدر: وكالات
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