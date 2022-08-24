الكشف عن عقوبة توخيل وكونتي

أفاد تقرير صحفي، امس الجمعة، بأن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، قرر إيقاف الألماني توماس توخيل، مدرب تشيلسي على خلفية شجاره مع الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب توتنهام هوتسبير.



وشهد "الديربي" اللندني، بين تشيلسي وتوتنهام هوتسبير (2-2) يوم الأحد الماضي، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مناوشات بين توماس توخيل، وأنطونيو كونتي، على مدار اللقاء، انتهى بطردهما.

ومع نهاية المباراة، اتجه كونتي لمصافحة المدرب الألماني، الذي أمسك بيده بشدة، بينما حاول الإيطالي فك قبضته دون جدوى.

وبعدما فض لاعبو الفريقين وأفراد الطاقم الفني بين الثنائي، قام حكم المباراة بإشهار البطاقة الحمراء في وجهيهما.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قرر إيقاف توخيل لمباراة واحدة وتغريم بمبلغ 35 ألف جنيه إسترليني، فيما فرض على كونتي غرامة أقل قيمتها 15 ألفا، ونجا الإيطالي من عقوبة الإيقاف.

وسيغيب توماس توخيل (48 عاما) بالتالي عن مباراة فريقه القادمة أمام مضيفه ليدز يونايتد، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من "البريمير ليغ".

بينما سيقود أنطونيو كونتي (53 عاما) فريق توتنهام أمام ضيفه وولفرهامبتون السبت، جمن مباريات الجولة ذاتها.

المصدر: وكالات