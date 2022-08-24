ريال مدريد: بعد كاسيميرو...لاعب آخر يرغب في مغادرة الفريق

يبدو أن رحيل البرازيلي كاسيميرو لن يكون الأخير في سوق الانتقالات الصيفية لريال مدريد، بعدما اقترب لاعب جديد من مغادرة البرنابيو.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية الثلاثاء، إن المهاجم الإسباني- الدومينيكاني، ماريانو دياز، يرغب بالرحيل عن الريال هذا الصيف، بسبب قلة الفرص في اللعب، ويريد الانتقال لأحد الأندية المنافسة في الدوري الإسباني.



وتأهل ماريانو، البالغ 29 عاما، في صفوف الملكي، قبل أن ينتقل للعب موسما واحدا مع ليون الفرنسي من 2017 إلى 2018 ، ثم عاد مجددا للبرنابيو.

وجاء تعاقد الريال وقتها مع ماريانو مجددا لتعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، لكن اللاعب لم يحظ بثقة مدربيه طوال السنوات الأربع الماضية، ليفقد مكانه في التشكيل الأساسي مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

المصدر: "وكالات"