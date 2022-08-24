بعد ساعات من التتويج بالدوري.. "فنان الزمالك" يوقع على عقود انتقاله إلى النادي الأهلي

الأهلي يحسم صفقة التعاقد مع نجم الزمالك

فجرت الصحف السعودية صباح اليوم مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك بعدما قالت بأن النادي الأهلي قد تمكن من إقناع إدارة التعاون السعودي بالتنازل عن خدمات اللاعب مصطفى فتحي وانتقاله إلى صفوف القلعة الحمراء خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب ما نشرته التقارير الإعلامية، فإن المارد الأحمر قد توصل لاتفاق مع اللاعب منذ فترة طويلة، وكان يتبقى فقط الحصول على موافقة نادي التعاون على اتمام الصفقة، وهو ما يبدو قد حدث بالفعل بعد مكالمة هاتفية جمعت بين الكابتن محمود الخطيب وبين مسؤولي التعاون.

مصطفى فتحي يختار الانتقال إلى الأهلي

أكد رجل الأعمال “فرج عامر” رئيس نادي سموحه السابق والصديق الشخصي المقرب من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بأن لاعب الزمالك السابق والتعاون السعودي الحالي “مصطفى فتحي” قد وقع بالفعل على عقود انتقاله إلى القلعة الحمراء، والأمور حسمت تمامًا.

وأوضح “عامر” في تصريحاته بأن الأهلي يسعى للحصول على توقيع عدد كبير من اللاعبين ومن بينهم أسماء لامعة في الدوري المصري، ولكن الأمور سيتم الكشف عنها تباعًا.

الجدير بالذكر بأن هناك أحداث ساخنة داخل النادي الأهلي في الساعات الأخيرة، لعل أبرزها هو استقالة المسؤولين عن شركة الكرة في القلعة الحمراء، وعلى رأسهم ياسين منصور وكذلك مصطفى مراد فهمي.