"فرحان مبسوط" فيديو أغنية هيثم سعيد للزمالك بعد التتويج بالدوري

فيديو أغنية هيثم سعيد للزمالك

قام المطرب الزملكاوي هيثم سعيد بإنتاج أغنية خاصة لنادي الزمالك من أجل الإحتفال بحصد اللقب المحلي بعد منافسة شرسة مع النسر الأحمر وفريق بيراميدز مما جعل الإحتفال بهذه البطولة أكبر من المعتاد بالأخص أن جميع التوقعات النظرية أكدت على صعوبة منافسة الزمالك على بطولة الدوري العام هذا الموسم.

الزمالك تمكن من تحقيق اللقب المحلي بصورة رسمية على الرغم من رحيل بعض العناصر الأساسية وبما فى ذلك أشرف بن شرقي الذى قرر الرحيل بعد حصد لقب كأس مصر على حساب النادي الأهلى والحال ذاته ينطبق على النجم المغربي المخضرم محمد أوناجم لاعب الوداد السابق.

الفريق الأبيض سيكون أمام تحدى من العيار الثقيل خلال الفترة المقبلة لخوضه مباراة الهلال السعودي فى كأس لوسيل بقطر ومن المتوقع أن يدخل الزمالك هذه المواجهة بالقوة الضاربة فى وجود الصفقات الجديدة التى تم الإعلان عنها مثل إبراهيما نداي اللاعب السنغالي وزكريا الوردي لاعب وسط الرجاء المغربي السابق.