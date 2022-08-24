الصفقة الأولى.. تقارير سعودية تؤكد إنتقال «ميسي أسيا» للأهلي

ميسي أسيا ينتقل للأهلي

أكد الصحفي السعودي عزيز الزامل المقرب من إدارة فريق النصر على إتمام الأهلي المصري صفقة إنتقال لاعب منتخب أوزبكستان جلال الدين ماشاريبوف بصورة رسمية كما أكد الصحفي على العنزي غياب الأوزبكي عن تدريب فريق النصر مساء اليوم الثلاثاء.

ماشاريبوف

جدير بالذكر أن الصحفي المصري عمر ربيع ياسين أكد هو الأخر على إتمام صفقة اللاعب الأوزبكي لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط مقابل 600 ألف دولار بينما يحصل اللاعب المخضرم على مليون ونصف دولار مع وجود بند أحقية الشراء بشكل نهائي مقابل 2 مليون دولار.

صفقة الأولي الأولي

جدير بالذكر أن أشرف بن شرقي كان أحد أبرز وأهم الخيارات المتاحة أمام مجلس إدارة الأهلي لدعم الجانب الهجومي وبالتحديد الجانب الأيسر ولكن لم يتمكن من إتمام الإتفاق مع نجم الزمالك السابق الذى قرر خوض تجربة إحترافية جديدة خارج الدوري المصري من خلال فريق الشارقة الإماراتي.