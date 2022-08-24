فيريرا يكسر قاعدة فشل المدربين الأجانب فى ولايتهم الثانية مع الزمالك

يعتبر فيريرا هو سادس المدربين الأجانب الذين تولوا ولاية ثانية مع الزمالك، جميعهم فشلوا رغم نجاح ولايتهم الأولى، الا فيريرا الذي ظهر بوادر نجاح ولايته بعد خمسة أشهر من قدومه، وهو ما نعرضه لكم بشكل تفصيلي فى كورة فى العارضة.

كابرال

تولى البرازيلي كابرال ولاية ثانية مع الزمالك فى 2004 بعدما نجح فى ولايته الأولى فى 2002 والتي حصد فيها اللقب الأغلى “دوري أبطال أفريقيا”، ولقب السوبر المصري والسوبر الافريقي والدوري المصري “دوري سيد عبدالنعيم”، إلا أن ولايته الثانية شهدت فشل ذريع بعدما خسر الزمالك كأس مصر واحتل المركز السادس فى بطولة الدوري.

رود كرول

قاد كرول الزمالك فى 1997 حصد معه الكأس الافرواسيوية، ليعود في موسم 2007/2008 فى ولاية ثانية وحصد فيها لقب كأس مصر فقط.

الراحل هنري ميشيل

حقق الفرنسي هنري ميشيل فى ولايته الأولى مع الزمالك نتائج جيد مع الفريق فى موسم 2006/2007 ففي مباريات الدور الثاني من الدوري فاز فى جميعها عدا مبارتين، وكان قاب قوسين أو أدنى من تحقق لقب كأس مصر إلا أنه خسر من الأهلي فى الوقت الإضافي، ورحل لتولى تدريب منتخب المغرب، ثم عاد فى موسم 2009 إلى أن تم إقالته بسبب النتائج السلبية.

جيمي باتشيكو

لم تستمر ولاية باتشيكو الاولى سوى شهرين فقط وفر هاربا بسبب خلافاته مع المستشار مرتضى منصور رغم تحقيقه نتائج جيدة، ثم عاد البرتغالي فى 2020 وخسر نهائي بطولة افريقيا أمام الأهلي ثم رحل بسبب النتائج المخيبة للآمال فى بطولة دوري الأبطال.

باتريس كارتيرون

تولى كارتيرون قيادة الزمالك فى ديسمبر 2019 ثم فرّ هاربا هو الآخر للتعاون السعودي ليترك الفريق فى أزمة فى نصف نهائى دورى الأبطال، وعاد فى شهر مارس الماضي لكن تم فسخ التعاقد معه بالتراضي بعد النتائج السيئة فى دوري ابطال افريقيا وبطولة الدوري.

البرتغالي جيسوالدو فيريرا

تولى فيريرا مهمته الأولى فى 2015، قاد الفريق لتحقيق لقب الدوري الممتاز الغائب منذ 2004 كما حصد كأس مصر، ثم عاد البرتغالي فى شهر مارس الماضي ليخرج الزمالك من كبوته ويحقق معهم اولى بطولاته وهما كأس مصر النسخة الماضية أمام الأهلي، ولقب الدوري للمرة الثانية على التوالي والرابعة عشر فى تاريخه.