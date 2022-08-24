انت الان تتابع خبر موعد قرعة ومباريات دوري أبطال أوروبا 2022 والان مع التفاصيل

ويقدم موقع «كورة في العراضة» خدمة لقرائه بنشر مواعيد القرعة ومباريات ونظام دوري أبطال أوروبا لعام 2022-2023. موعد ومكان قرعة دوري أبطال أوروبا 2022: تقام القرعة في مدينة إسطنبول التركية يوم 25 أغسطس

تنطلق الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت أبوظبي

بعد اكتمال عقد المتأهلين إلى دور الـ16، تُجرى قرعة هذا الدور يوم 7 نوفمبر المقبل.

ثم قرعة ربع النهائي يوم 17 مارس.

قرعة ربع النهائي ستشهد تحديد مسار نصف النهائي

لن يكون هناك قرعة خاصة بالدور قبل النهائي. مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 2022: الجولة الأولى من دور المجموعات يومي 6 و7 سبتمبر.

الجولة الثانية يومي 13 و14 من الشهر نفسه.

الجولات الثالثة والرابعة والخامسة أيام 4 و5 و11 و12 و25 و26 من شهر أكتوبر.

الجولة السادسة يومي 1 و2 نوفمبر.

ذهاب دور الـ16 أيام 14 و15 و21 و22 من شهر فبراير، والإياب أيام 7 و8 و14 و15 من شهر مارس.

ذهاب ربع النهائي يومي 11 و12، والإياب يومي 18 و19.

ذهاب نصف النهائي يومي 9 و10 مايو، والإياب 16 و17 من نفس الشهر.

النهائي يوم 10 يونيو. الملعب: على ملعب «أتاتورك الأولمبي» بمدينة إسطنبول. قائمة القنوات الناقلة لدوري أبطال أوروبا 2022: شبكة “بي إن سبورتس” الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من متابعي وعشاق كرة القدم وخصوصًا الكرة الأوروبية، عن انطلاق الموسم الجديد من بطولة دوري أبطال أوروبا لعام 2022 -2023، حيث من المقرر أن يكتمل دور المجموعات يوم الأربعاء المقبل الموافق 24 أغسطس، وتقام القرعة في اليوم التالي، حيث يتم توزيع الأندية المتأهلة على 8 مجموعات بـ 4 فرق و4 مستويات، ومن ثم يتأهل للأدوار الإقصائية صاحبا المركزين الأول والثاني وينتقل صاحب المركز الثالث إلى بطولة الدوري الأوروبي.