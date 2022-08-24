انت الان تتابع خبر حقيقة اعتزال فيريرا التدريب بعد فوز الزمالك بالدوري – اعرف التفاصيل الكاملة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أثار الإعلامي محمد شبانة في برنامجه بوكس 2 بوكس على قناة ETC الفضائية الجدل حول حقيقة اعتزال فيريرا التدريب، بعد حصوله على لقب الدوري المصري مع الزمالك لهذا الموسم.

وكشف شبانة مفاجأة حول حقيقة اعتزال فيريرا التدريب قائلاً أنه طلب مدير الكرة بنادي الزمالك إنتهاء عقده مع الفريق بنهاية إلموسم الحالي بسبب مشاكل صحية أصابته خلال الفترة الماضية.

وأضاف شبانه أن هذه المعلومة لدي علم بها مذ ثلاثة أيام ماضية، وأدليت بها بعد حصول الزمالك على لقب الدوري الممتاز قبل مواجهة الاتحاد السكندري مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي.

وأشار شبانه مدير الكرة بالزمالك يحاول في الفترة الحالية يحاول اقناع جوسفالدو فيريرا بالتراجع عن قرار الاعتزال.