موعد مباراة السعودية ومصر كأس العرب للناشئين 2022 والقنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة مباراة السعودية ومصر كأس العرب للناشئين 2022، ينتظر جماهير كرة القدم العربية واحدة من المباريات الهامة والمرتقبة مساء يوم الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري، وذلك حين تجرى أحداث مباراة السعودية ومصر في إطار منافسات الجولة الافتتاحية من منافسات بطولة كأس العرب للناشئين 2022 في مباراة تقام أحداثها على وذلك على أرضية ملعب السيق بولاية معسكر في البطولة التي تستضيفها الجزائر.

مباراة السعودية ومصر للناشئين

وبحسب قرعة بطولة كأس العرب للناشئين تحت 17 سنة فقد وقعت قرعة البطولة منتخبي: مصر والسعودية في المجموعة الرابعة والأخيرة من دوري مجموعات كأس العرب تحت 17 سنة، حيث تضم المجموعة الرابعة منتخبات: السعودية، ومصر، وسوريا، ولبنان على أن يتأهل المنتخبان صاحبي المركزين الأول والثاني من هذه المجموعة إلى دور ربع النهائي.

وكان المنتخبين المصري والسعودي قد أجريا تحضيراتهما من أجل المباراة الافتتاحية التي ستجمع بين منتخبي مصر والسعودية، حيث يأمل كلا المنتخبين تحقيق الفوز من أجل التأهل إلى دور ربع النهائي، ومن ثم استكمال المشوار في بطولة كأس العرب 2022 للناشئين تحت 17 سنة من أجل الحصول على لقب هذه البطولة.

موعد مباراة السعودية ومصر

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم قد أعلن عن موعد إقامة مباراة السعودية ومصر في بطولة كأس العرب للناشئين تحت 17 سنة والمقامة في الجزائر، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة من دوري المجموعات، حيث تقرر أن تقام مباراة السعودية ومصر أمسية يوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ومصر

هذا ومن المقرر أن يتم النقل الحي والمباشر لأحداث مباراة مصر والسعودية للناشئين تحت 17 سنة في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة من دوري المجموعات من بطولة كأس العرب 2022 مساء يوم الأربعاء من خلال قنوات التليفزيون الجزائري، كما سيتم النقل الحي والمباشر للمباراة عبر شاشة قناة الشارقة الرياضية، كما ستقوم قناة نايل سبورت بنقل أحداث مباراة مصر والسعودية للناشئين في بطولة كأس العرب عبر شاشتها على الهواء مباشرة.