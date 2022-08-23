انت الان تتابع خبر حقيقة رحيل بيرسي تاو عن الأهلي.. كل المستور خلاص اتكشف لعشاق الأحمر والان مع التفاصيل

حقيقة رحيل بيرسي تاو عن الأهلي يكشفها المسؤولين

رياض - احمد صلاح - قامت إدارة الشياطين الحمر بالكشف عن حقيقة رحيل بيرسي تاو عن الأهلي، وهو جناح الفريق الأول ويعتبر من أمهر اللاعبين في النادي، ويبحث الجميع حالياً عن حقيقة كل ما انتشر مؤخراً.

وأكد أحد المصادر في النادي الأهلي خلال العديد من التصريحات الصحفية، قائلاً “تاو لم يرحل وما زال معنا، ولم يحدث وفسخ تعاقده أو اتفاق على الرحيل، إذا جاء عرض ملائم للاعب سوف نناقشه بدون شك ولكن إلى الوقت الحالي لا يوجد أي جديد وسيوجد بعض الاتصالات الودية”.

وقال تقرير صحفي أن الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي رحل عنهم أثناء فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ولكن خرج مصدر مسئول في النادي وحسم الجدل وكشف عن الحقيقة كاملة لكل عشاق الشياطين الحمر.