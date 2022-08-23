يبدو أن رحيل البرازيلي كاسيميرو لن يكون الأخير في سوق الانتقالات الصيفية لريال مدريد، بعدما اقترب لاعب جديد من مغادرة البرنابيو.
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية الثلاثاء، إن المهاجم الإسباني- الدومينيكاني، ماريانو دياز، يرغب بالرحيل عن الريال هذا الصيف، بسبب قلة الفرص في اللعب، ويريد الانتقال لأحد الأندية المنافسة في الدوري الإسباني.
وتأهل ماريانو، البالغ 29 عاما، في صفوف الملكي، قبل أن ينتقل للعب موسما واحدا مع ليون الفرنسي من 2017 إلى 2018 ، ثم عاد مجددا للبرنابيو.
وجاء تعاقد الريال وقتها مع ماريانو مجددا لتعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، لكن اللاعب لم يحظ بثقة مدربيه طوال السنوات الأربع الماضية، ليفقد مكانه في التشكيل الأساسي مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
المصدر: "وكالات"
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ريال مدريد: بعد كاسيميرو...لاعب آخر يرغب في مغادرة الفريق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع كوورة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.