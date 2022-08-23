انت الان تتابع خبر لقاء التتويج.. متابعة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

متابعة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري مباشر

رياض - احمد صلاح - مباراة الزمالك والاتحاد السكندري مباشر Zamalek vs Alaitihad Alsakandarii، نقدم من خلال موقعنا دوت الخليج متابعة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري لحظة بلحظة المواجهة المنتظرة بقوة من قبل الجماهير المصرية والزملكاوية بالاخص بإعتباره لقاء التتويج بالنسبة للفارس الابيض، موقعة ستلعب في مسك ختام الاسبوع الحادي والثلاثين في الدوري المصري الدرجة الاولي لكرة القدم، لنتابع من سيكون له الافضلية في هذه الموقعة المرتقبة بشكل كبير ضمن ابرز واهم مباريات اليوم الثلاثاء علي الاطلاق.

مباراة الزمالك الان، يواصل الزمالك طريقه في منافسات الايجيبشن ليج بنسخته الجارية، بلقاء سهل من جانب مستواه وحساباته الفنية امام فريق الاتحاد السكندري، حيث تحرر لاعبي الزمالك من كافة الضغوطات، وسيخوضوا المباريات المتبقية من البطولة هذا الموسم كنوع من الرفاهية او الاعداد بشكل كبير للمباريات الهامة المقبلة والاستعداد للمشوار الافريقي، ويأتي ذالك بعدما تم حسم كل شيئ تقريبا ومعرفة المتوج باللقب للعام الذي كان طويل وثبت مدرسة الفن والهندسة بأنه يستحق البطولة.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري والقنوات الناقلة

ماتش الزمالك والاتحاد السكندري، فاز الزمالك في مباراته بالجولة الثلاثين الماضية التي كانت امام فاركو حيث نجح بأن يخرج بالمطلوب تحقيقه في اللقاء بأقل مجهود وهي الطريقة الذكية التي يتبعها جوستالفو فيريرا خاصة للتعامل مع حالة الاجهاد التي يعاني منها معظم اللاعبين الذي يشاركوا في كل المباريات، حيث قاد حسام عبد المجيد فريقه نحو تحقيق ثلاث نقاط في غاية الاهمية بعدما سجل هدف مبكر في الدقيقة الثامنة بالشوط الاول واراح زملائه، المدافع الشاب الذي اثبت بأنه كان علي قدر المسئولية واستغل الفرصة التي اعطاها له البرتغالي بأفضل شكل ممكن.

مباشر الزمالك والاتحاد السكندري الان

كيفية مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري ؟

يلا شوت الزمالك والاتحاد السكندري، توج الزمالك رسمياً بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الرابعة عشر في طريقه، ولم ننتظر إلي بعد انتهاء مباراته مع الاتحاد السكندري اليوم، حيث زف فيوتشر مفاجأة سعيدة للفارس الابيض ونجح في ان يحقق الفوز علي بيراميدز بهدف نظيف بالامس لتنتهي آمال الاهرام في المنافسة علي تحقيق الدوري واصبح يزامل الاهلي، ليحسم الابيض البطولة بشكل رسمي وانتهت كافة السيناريوهات وحسبة برما التي كنا دخلنا فيها في الايام الماضية، ويأتي ذالك بعد كثرة الهزائم والتعثرات التي تعرض لها المارد الاحمر بجانب بيراميدز، لكن مدرسة الفن كانت تتقدم نحو خطي ثابتة

الزمالك والاتحاد اليوم، سيعمل لاعبي الزمالك علي تحقيق الفوز اليوم علي الاتحاد السكندري حتي تكون ليلة سعيدة وبعدها سيستلموا درع الدوري من ارض الملعب وسيتم عقد مراسم تتويج من رابطة الاندية المصرية، بعدما صرح احمد دياب رئيس الرابطة بأن لا صحة بالاخبار التي تتردد بتأجيل تسليم الدرع للزمالك، حيث حسم الابيض البطولة قبل نهايتها بثلاث جولات في نقطة ايجابية تحسب لهم، ويعتبر اقل شيئ يحققوه بعد الجد والاجتهاد التي سيطر عليهم في الفترة الماضية.

تنعقد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بث مباشر في تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت مصر، وإليكم موعد المباراة بتوقيت الدول المختلفة

8:00 بتوقيت مصر

9:00 بتوقيت السعودية

7:00 بتوقيت الجزائر

10:00 بتوقيت الامارات

8:00 بتوقيت السودان

9:00 بتوقيت العراق

نتيجة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

تستضيف ارضية ملعب القاهرة الدولي احداث المباراة التي ستنقل عبر قناة on time sport 1 hd بشكل حصري، وعينت القناة المصرية المعلق المخضرم بلال علام معلقاً وواصفاً علي احداث اللقاء، حيث يمكنكم متابعة بث مباشر الزمالك والاتحاد السكندري من خلالها بصورة بشكل مباشر، وسنقوم من خلالنا بتوفير متابعة كتابية للقاء.

اعلن مسئولي الاتحاد السكندري بأنهم سيقوموا بممر شرفي في مباراتهم اليوم مع الزمالك قبل انطلاقة صافرة بداية اللقاء، كنوع من التكريم لهم بعدما حسموا بطولة الدوري المحلي لصالحهم بشكل رسمي للسنة الثانية علي التوالي، في لافتة رائعة من الفريق السكندري ونأمل أن تتكرر في الملاعب المصرية ونشاهدها كثيرا مثلما يحدث في الدوريات والبطولات العالمية، وبعد انتهاء لقاء الزمالك والاتحاد ستسلم رابطة الأندية درع الدوري للقائد وسيتم عقد احتفالات من الملعب مع الجمهور الذي سيكون متواجد في المدرجات بصورة كبيرة للاحتفال مع فريقه باللقب المستحق