ياريتني كنت معاهم.. كارتيرون يفاجئ جماهير الزمالك بتصريح مثير بعد التتويج بالدوري

كارتيرون يفاجئ جماهير الزمالك بتصريح مثير
وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن قال كارتيرون عبر تصريحات تلفيزيونية :”انجاز الزمالك وتحقيق لقب الدوري المصري هو تاريخي، لا اعتقد أن أي فريق تحدث معه تلك الأمور يحقق لقب الدوري، خاصة في عدم وجود أي صفقة وتم منع الفارس الأبيض من القيد ورحيل عدد كبير من اللاعبين”.
وأضاف :”الزمالك رحل عن صفوفه لاعبين على أعلى مستوى ويعتبر ركائز اساسية ولكن تم حصد اللقب ويعتبر الأصعب في تاريخ الفريق، البعض كان ينظر إلى الموسم الجديد فقط، ولكن أن تحقق اللقب تحت تلك الظروف هو أمر جيد للغاية ويدل على جهد كبير من الإدارة والجهاز الفني بالإضافة إلى اللاعبين “.
وأتم :”الفريق حقق بطولة الدوري المصري بكل سهولة وهو الأمر الذي يجب على الجميع احترامه واحترام هذا الجيل من اللاعبين حيث قدموا مباريات كبيرة في جميع المسابقات، ولكن يتبقى فقط الحصول على لقب دوري ابطال أفريقيا”.
وأختتم :”كنت ارغب في التواجد مع الزمالك من أجل استكمال العمل والحصول على البطولات واسعاد جماهير الزمالك، ولكن تلك هي الحياة وأتمني ان تكون الجماهير فخورة باللاعبين”.