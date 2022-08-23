صديق الخطيب يعلنها ويفجر مفاجأة : صفقتي الزمالك في الأهلي رسمياً خلال ساعات

فرج عامر قال من خلال مواقع التواصل الإجتماعي في حسابه الأساسي على الفيس بوك أن اللاعب محمد رضا بوبو واللاعب أحمد عاطف لاعبي فيوتشر النهائي في النادي الأهلي.

من مصادر أخرى أعلنت أن إدارة النادي الأهلي حققت اتفاق بالفعل شبه نهائي مع نادى فيوتشر حتى تحصل على خدمات نجم وسط الملعب محمد رضا بوبو، ولكن لم يتم الإعلان عن لاعب أحمد عاطف حتى الآن.

من مصدر في النادي الأهلي قال أن اللاعب أحمد رفعت واللاعب أحمد عاطف تحت اهتمامات النادي أيضاً ولا يوجد أي تطورات حتى الآن خاصة بانضمامه في الميركاتو الصيفي الآن، كما أشار إلى أن التركيز عن التعاقد مع بوبو.

في أنباء أن الفريق الكروي الأول في النادي الأحمر يخوض أقوى مواجهة أمام نادي الإسماعيلي في يوم الأحد الآن في إطار الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدوري المصري.