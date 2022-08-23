عاجل .. إدارة الأهلي تفسخ التعاقد مع النجم الكبير

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الأهلي يفسخ تعاقده مع النجم الكبير

رياض - احمد صلاح - فشل الفريق الأول بالنادي الأهلى فى الحصول على لقب دوري أبطال افريقيا والفشل أيضا فى الحصول على كاس مصر والدوري العام للموسم الثاني على التوالي جعل إدارة محمود الخطيب تتخذ بعض القرارات النارية خلال الفترة الحالية من أجل تصحيح الأمور وإعادة الإنتصارات من جديد.

أكدت قناة سوبر سبورت الجنوب إفريقية أن مجلس إدارة النادي الأهلي فسخ تعاقده بشكل رسمي مع نجم جنوب أفريقيا بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي السابق وذلك لم يكن متوقع فى بداية الموسم الحالي بالأخص أن تاو تمكن من التألق أمام فريق الإسماعيلي مما جعل البعض يتوقع أن يكون بيرسي تاو أحد أبرز العناصر الأساسية فى تشكيل النادي الأهلي.

الأهلي تعاقد مع بيرسي تاو قادما من فريق برايتون الإنجليزي حتي نهاية موسم 2024 وذلك يأتى فى ظل رغبة مجلس إدارة محمود الخطيب فى دعم الجانب الهجومي للنادي الأهلي بسبب تراجع مردود حسين الشحات وعدم ظهور طاهر محمد طاهر بالصورة المتوقعة والحال ذاته ينطبق على صلاح محسن نجم إنبي السابق الذى من المتوقع رحيله بنهاية الموسم الحالي فى ظل الهجوم الجماهيري على اللاعب الشاب.

بيرسي تاو شارك مع الأهلي هذا الموسم فى 31 مباراة تمكن خلالهم من تسجيل 8 أهداف وإضافة6 تمريرات حاسمة وهى أرقام تعتبر جيدة ولكن إصابات اللاعب المتكررة جعلت مجلس إدارة الأهلي يرغب فى التخلص من نجم منتخب جنوب أفريقيا