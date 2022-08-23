tickets.alhila حجز تذاكر مباراة الهلال والخليج يوم الخميس 25/ 8 علي ملعب الأمير محمد بن فهد

حجز تذاكر مباراة الهلال والخليج أعلن إتحاد كرة القدم السعودي عن الموعد الذى تقام فيه مباراة الخليج والهلال، وذلك يوم الخميس الموافق ٢٥ من أغسطس الحالي، والتي ستقام في ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام، وأكد إتحاد الكرة أن المباراة ستنطلق في مساء الساعة التاسعة، وذلك حسب توقيت السعودية، والساعة الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة، والكثير من عشاق كرة القدم يبحثون عن طريقة حجز تذاكر مباراة الهلال والخليج من أجل حضور المباراة بالاستاد حيث أن استاد الملعب يتسع ل ٣٦ ألف من مشجعي كرة القدم.

حجز تذاكر مباراة الهلال والخليج

يستطيع محبي كرة القدم من شراء حجز تذاكر مباراة الهلال والخليج من خلال الموقع الإلكتروني واتباع الخطوات الآتية:

● في البداية يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لحجز تذاكر مباراة الهلال والخليج.

● بعد ذلك يتم تحديد المباراة التي يرغب المشجع في حضورها.

● بعد ذلك يتم الضغط على شراء التذاكر.

● يتم تسجيل الدخول وعند عدم وجود أي حساب يتم إنشاء حساب للمستخدم جديد.

● يتم بعد ذلك تحديد فئة التذاكر و تحديد المقعد.

● بعد ذلك يتم إختيار عدد التذاكر ثم أنقر على استكمال الحجز.

● ثم أنقر على كلمة التالي.

● يتم قراءة كافة الأحكام والشروط جيداً ثم الموافقة عليها.

● من خلال وسيلة من وسائل الدفع يتم سداد قيمة التذاكر.

● عقب الانتهاء بنجاح من دفع قيمة التذاكر، يتم بعد ذلك طباعة التذاكر من أجل إستخدامها في دخول الاستاد لمشاهدة المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والخليج

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والخليج هي قنوات SSC Sport السعودية، وسوف تقوم بنقل المباراة حصرياً، وذلك من أجل حصولها على حقوق البث لكافة المباريات الخاصة بالدوري السعودي لهذا العام، وأعلنت القناة أن عصام عبده المعلق الرياضي هو سيقوم بالتعليق على المباراة.