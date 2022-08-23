الزمالك بطلا للدوري المصري للمرة الثانية تواليا والمرة الرابعة عشرة في تاريخه

احتفظ الزمالك بلقبه بطلا للدوري المصري لكرة القدم للموسم الثاني تواليا، ليتوج للمرة الرابعة عشرة في تاريخه قبل مرحلتين من نهاية المسابقة، مستفيدا من خسارة ملاحقة بيراميدز أمام مضيفه فيوتشر بهدف نظيف، الإثنين، في افتتاح منافسات المرحلة 32.
وسجل هدف فوز فيوتشر عمر كمال عبد الواحد (70)، رافعا رصيد فريقه إلى 53 نقطة لينفرد بالمركز الرابع، فيما تجمد رصيد بيراميدز الذى تلقى الخسارة السادسة له هذا الموسم عند 68 نقطة، ليتأخر بفارق 7 نقاط عن المتصدر الزمالك الذي يلتقي الاتحاد السكندري الثلاثاء في مباراة احتفالية.
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