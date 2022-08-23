تعاقد فريق أهلي طرابلس الليبي مع المهاجم السابق للنادي الافريقي ياسين الشماخي في صفقة بلغت 400 ألف دولار سنويا. وقد ذكر الفريق الليبي عبر صفحته الرسمية بأنه قام بتسجيل اللاعب في القائمة التي ستخوض مسابقة دوري أبطال افريقيا هذا الموسم. هذا وسيباشر الشماخي التدريبات مع فريقه الجديد بداية من يوم الغد الاربعاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ياسين الشماخي يباشر غدا الاربعاء التمارين مع أهلي طرابلس الليبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع كوورة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.