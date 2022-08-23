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رياض - احمد صلاح - خوض فريق نادي الزمالك مواجهة أمام نظيرة الاتحاد السكندري في المواجهة التي تجمع بين الفريقين على ملعب ستاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 32 من مباريات الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2021-2022، ويريد الجمهور التعرف على من هو معلق مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم في الدوري.

تنطلق مباراة الزمالك أمام الاتحاد السكندري في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، ويحتل الفارس الأبيض المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 75 نقطة بفارق 7 نقاط عن بيراميدز الثاني في الترتيب.

حسم الفارس الأبيض لقب الدوري المصري الممتاز للمرة الثانية على التوالي ويدخل لقاء اليوم للاحتفال وتأكيد حسم البطولة وتوسيع الفارق بين المنافسين، على الجانب الأخر فريق الاتحاد السكندري الذي يحتل المركز الحادي عشر برصيد 36 نقطة ويحتاج لنقطتين لتأكيد بقاءه في الدوري للموسم المقبل.

["حبيب الزملكاوية".. تعرف على معلق مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم في الدوري]

معلق مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري

من المقرر أن يتم نقل مباراة الزمالك أمام الاتحاد السكندري مساء اليوم الثلاثاء من خلال قنوات اون تايم سبورت الأولى حصريا مباشرة عبر On Time Sport HD 1 وتقرر أن يتولي حبيب الزملكاوية بلال علام الوصف والتعليق على مباراة الفارس الأبيض أمام سيد البلد.

يفتقد الزمالك خلال لقاء الاتحاد السكندري لخدمات كل من إسلام جابر ومحمد طارق ورزاق سيسية، بينما يستعيد خدمات كل من محمود حمدي الونش وحمزة المثلوثي ثنائي خط الدفاع بعد الغياب عن اللقاء السابق بسبب الإصابة والإيقاف على الترتيب، ومن المقرر أن يعتمد فيريرا على أبرز اللاعبين البدلاء في جزء كبير من لقاء اليوم لإعطائهم فرصة.