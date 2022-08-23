«صدمة فى ميت عقبة» فيريرا يصدم مرتضي منصور عقب التتويج بالدوري

فيريرا يصدم مرتضي منصور عقب التتويج بالدوري

فجر الصحفي محمد شبانة مفاجاة من العيار الثقيل وذلك فيما يخص إستمرار جوسفالدو فيريرا مع الفريق الأبيض حيث أكد أن فيريرا يرغب فى الرحيل عن صفوف الزمالك بنهاية الموسم المقبل بالأخص أن المدرب البرتغالي يريد الإعتزال وهو القرار الذى قرر إتخاذه عام 2019 حينما رحل عن فريق السد القطري ولكنه قام بعد ذلك بقبول عدد من العروض من جانب فرق بالدوري البرازيلي وفريق بالدوري البرتغالي.

فيريرا

مجلس مرتضي منصور لم يؤكد على صحة الأخبار التى تؤكد على رغبة فيريرا فى الرحيل بنهاية الموسم المقبل وليس الحالي ولكن جميع المصادر الصحفية المقربة من إدارة الزمالك تؤكد على رغبة مرتضي منصور فى إستمرار المدرب البرتغالي لمدة لا تقل عن موسمين أو ثلاثة مواسم فى ظل نجاحه فى تحقيق الكثير من الإنجازات والبطولات مع الفارس الأبيض.

بطولات فيريرا مع الزمالك

فيريرا تمكن من تحقيق بطولة كأس مصر مرتين بالإضافة إلي بطولة الدوري العام مرتين الأولى كانت موسم 14/15 والثانية هي الموسم الحالي 21/22 على الرغم أن الزمالك لم يكن المرشح الأبرز للمنافسة على اللقب المحلي بالأخص بعد رحيل مصطفي محمد وفرجاني ساسي وتمرد بعض العناصر الأساسية مثل طارق حامد ومحمد أبو جبل.