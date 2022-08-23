انت الان تتابع خبر الأهلي يحسم بديل سواريش بشكل رسمي وموسم انتقالات تاريخي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اتخذ النادي الأهلي القرار النهائي بصورة رسمية عن البديل الخاص بالمدير الفني البرتغالي ريكاردو سواريش، بخصوص استمراره في الفريق الأول من عدمه، وظهر عديد من التفاصيل المتعلقة ببقاء سواريش لمدة إضافية في الفريق الأحمر، وعدم الذهاب للأندية المختلفة أو التعاقد مع مدربين في الفترة القادمة.

من خلال مصدر، أن النادي الأهلي لن يقييم مرة أخرى المدير الفني الحالي في آخر الموسم، ولكنه يتطلع لاستمراره في الفترة القادمة، وأيضاً رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب.

يتخذ النادي الزمالك إجراء مشدد مع الفريق الأحمر بعد أخذ الفريق النجم رسميا، والمصدر أضاف أن النادي الأحمر سيبدأ في محاسبة المدير الفني الحديث، بعد الموسم الجديد، وبعد أن يأخذ الفرصة كاملة ويعود إليه اللاعبين الأساسين في الموسم القادم ، وأعلن سواريش منذ فترة أن المؤتمر الصحفي بعد لقاء الأهلي والإسماعيلي، أن الخطيب يتابع وترسل إليه التقارير الضرورية لتقييم اللاعبين ومعرفة مستوى الفريق الذي يترتب عليه تواجدهم في الفريق أم لا.

من إتجاه آخر، إدارة النادي الأهلي تفكر في استغلال الـ900 ألف دولار التي جاءت لهم من الاتحاد الإفريقي منذ الساعات سابقة، في تقوية الفريق بأكبر الصفقات المنتظر أن يكون لها قيمة مع الفريق.

المصدر شدد أن النادي الأحمر يهدف لأخذ عدد من أكبر التدعيمات في الصفوف، بعد هدف الفريق الأحمر لتدعيم في جميع المراكز الرئيسية والحساسة.

الأهلي يتطلع لأخذ ظهير أيسر، وأيضاً لاعبين الخط الوسط، مع عدد من اللاعبين في خط الهجوم سواء الأجانب أو المحليين، يتم التعاقد معهم في الفترة القادمة، ويذكر أن الفريق الأحمر تعرض لسلسلة من الإخفاقات في الفترة السابقة، ويسعى لتحقيق النجاح.