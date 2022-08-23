"معندناش حد فوق الأهلي".. الخطيب يوافق على احتراف نجم الفريق مقابل 3 مليون دولار

الأهلي يوافق على احتراف محمد مجدي أفشة

أكدت تقارير إعلامية صباح اليوم الثلاثاء، بأن مجلس إدارة النادي الأهلي قد وافق بشكل مبدئي على رحيل لاعب الفريق محمد مجدي أفشة عن صفوف القلعة الحمراء خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وهذا بعدما شعرت الإدارة بأن اللاعب يريد بالفعل خوض التجربة الاحترافية والانتقال إلى تحدي جديد مع بداية الموسم المقبل.

وبحسب مصدر مطلع في الأهلي، فإن النادي في البداية كان يرفض فكرة رحيل أفشة ولكن بعدما شعر بأن هناك نية لدى وكيل اللاعب لوضع النادي أمام خيارين إما قبول الاحتراف أو ترضيته ماديًا، قرر النادي على الفور الموافقة على إعطاء “أفشة” الفرصة لخوض التجربة الاحترافية في أوروبا.

تفاصيل العرض التركي للتعاقد مع أفشة

وصل عرض قوي من قبل أحد الأندية الكبيرة في تركيا إلى النادي الأهلي يطلب فيه الحصول على خدمات صانع ألعاب القلعة الحمراء ومنتخب مصر “محمد مجدي أفشة” وذلك مقابل مبلغ مالي وصل لنحو 3 مليون دولار قابلة للزيادة إلى 4 مليون دولار على حسب المستويات والمساهمات التي سيقدمها اللاعب مع فريقه الجديد.

ووفقًا لبعض المصادر الرسمية في الأهلي، فأنه من المتوقع بأن يتم استخدام هذه الأموال في تمويل صفقات جديدة للفريق والتي من المؤكد بأن تصل لنحو 7 أو 8 صفقات على أقل تقدير خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.