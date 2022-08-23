فتح.. رابط حجز تذاكر الهلال والخليج في الدوري الجولة 1 أسعار تذاكر الهلال والخليج silah

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عمر شويل - جدة مع اقتراب إطلاق فاعليات ومباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بدأ البحث عن رابط حجز تذاكر الهلال والخليج في أفتتاح الجولة الأولى، من أقوى البطولات العربية والأسيوية على الإطلاق مباريات دوري المحترفين السعودي، لحجز تذاكر اللقاء المرتقب المقرر له يوم الخميس القادم الموافق 2022/08/25 على ملعب الأمير محمد بن فهد بالشرقية، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم موقع بيع تذاكر المباراة، وطريقة حجز التذاكر حتى يتمكن عشاق الموج الأزرق وفريق الخليج الصاعد حديثاً لدوري المحترفين، من شراء التذاكر إلكترونياً بسهولة.

رابط تذاكر الهلال والخليج

أعلن نادي الخليج السعودي اليوم الثلاثاء 23 أغسطس عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، عن توقيع عقد مع شركة صلة السعودية لتتولى عملية إدارة وبيع تذاكر الفريق في الدوري السعودي للمحترفين، وستباشر الشركة السعودية عملية بيع تذاكر الفريق، بداية من مباراة الزعيم الهلالي في افتتاح مباريات الدوري السعودي.