بعد خبر انتقاله إلى بيراميدز.. قرار صارم من الخطيب ضد نجم الأهلي وصدمة لجمهور النادي

تفاصيل مفاوضات كهربا مع إدارة بيراميدز

أفادت تقارير إعلامية صباح اليوم، بأن إدارة النادي الأهلي قد علمت بوجود مفاوضات بين لاعب الفريق “محمود عبد المنعم كهربا” وبين مسؤولي بيراميدز خلال الفترة الأخيرة، وكان هذا هو السبب وراء رفض اللاعب الدخول في أي صفقات تبادلية ستقوم بها القلعة الحمراء خلال هذا الموسم.

وأوضح مصدر مطلع في الأهلي، بأن كهربا قد أتفق مع بيراميدز على الانتقال لهم بعد نهاية هذا الموسم، وطلب من مسؤولي الفريق السماوي الانتظار فقط لحين انتهاء هذا الموسم، ومن ثم سيحاول هو إقناع مسؤولي الأهلي بالتنازل عن خدماته والسماح له بالانتقال نحو القلعة الحمراء.

قرار ناري من الأهلي ضد نجم الفريق بسبب بيراميدز

في هذا الصدد، أشارت مصادر رسمية في النادي الأهلي، إلى كون الكابتن محمود الخطيب قد أتخذ قرار صارم ضد لاعب الفريق “محمود عبد المنعم كهربا” وهو تجميده حتى نهاية هذا الموسم، ومن ثم عرضه للبيع وإجباره على مغادرة الأهلي والانتقال إلى أي نادي آخر باستثناء بيراميدز.

والجدير بالذكر بأن كهربا قد تعرض لعقوبة رداعة من قبل المحكمة الرياضية وأصبح مجبر على دفع غرامة تصل لنحو 2 مليون دولار لصالح الزمالك وإلا سيكون مستقبله في كرة القدم على المحك.