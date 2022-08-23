انت الان تتابع خبر عاجل – موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة تحصل حاصل بعد حصده لقب الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي أمام نظيره الاتحاد السكندري، ضمن مباريات الأسبوع الثانية والثلاثون من البطولة المحلية على ستاد القاهرة الوري.

ويدخل الزمالك هذه المباراة محتلاُ صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطة، فيما يتواجد الاتحاد السكندري في المركز الحادي عشر برصيد 36نطقة.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري والقنوات الناقلة: