انت الان تتابع خبر بالفيديو.. الفرحة حلوة| لاعبو الزمالك يحتفلون بلقب الدوري.. بيرقصوا على أوه زملكاوي والان مع التفاصيل

الفرحة حلوة لاعبو الزمالك يحتفلون بلقب الدوري على أوه زملكاوي

رياض - احمد صلاح - قام لاعب نادي الزمالك محمد عبد الغني بالاحتفال بتتويج الفريق بلقب الدوري المصري للمرة الثانية على التوالي والرابعة عشر في تاريخه، وهي من أبرز الأشياء التي نشرت السعادة الكبيرة بين جميع اللاعبين، وهم ينتظرون صرف مكافأة كبيرة لكل لاعب.

ونشر فيديو له من خلال موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، مع لاعبي الفريق وهم يحتفلون بالدوري على أغنية “اوه زملكاوي”، وظهروا جميعاً والسعادة تملئ وجوههم بعد تأكيد حصولهم على لقب الدوري.

وحصل الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك على لقب الدوري رسمياً، وذلك قبل مباراته المنتظرة أمام الاتحاد السكندري، ومن المقرر لها ان تكون اليوم الثلاثاء في الجولة الـ 32 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.