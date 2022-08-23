انت الان تتابع خبر شعار نادي الهلال السعودي.. اتغير للمرة الخامسة منذ تأسيسه والان مع التفاصيل

تأسيس نادي الهلال السعودي

رياض - احمد صلاح - يظل نادي الهلال السعودي هو الايقونة البارزة من بين فرق الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بسبب الكثير من الإنجازات المحلية والقارية الخاصة به على حد سواء، وبني النادي وجميع لاعبوه طوال العصور الماضية الكثير من الأمجاد وحصل على لقب الزعيم بـ 65 لقب محلي وعربي وقاري.

وتأسس نادي الهلال السعودي في 16 أكتوبر 1957 تحت أسم الأولمبي، وذلك قبل أن يتغير أسمه لأنه كلمة أجنبية، وتم الاستقرار على الهلال بعد مفاضلة بين أسماء أخرى مثل الوحدة واليمام. واشتهر منذ بدايته باللون الأزرق الرائع لقميص الفريق، ويلتصق لقب جديد للنادي في السنوات الماضية وهو “الموج الأزرق”.

شعار نادي الهلال السعودي بعد تغيره

وأول شعار للهلال السعودي كان يحمل اللونين الأزرق والأبيض، ويوجد في داخله رمز الهلال بجوار كرة القدم، وتواجد كلمة نادي الهلال الرياضي بجوار شعار المملكة العربية السعودية، وموعد التأسيس بالتاريخ الهجري، وبعد تغيره حالياً أصبح باللونين الازرق والأبيض وتاريخ التأسيس الميلادي باللغة الإنجليزية.