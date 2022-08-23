انت الان تتابع خبر أول قرارات مرتضى منصور بعد الفوز بالدوري.. مفاجأة مذهلة لعشاق الزمالك والان مع التفاصيل

الزمالك بطل الدوري المصري الممتاز

رياض - احمد صلاح - حسم الزمالك بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2021/2022، لذلك سوف نقدم أول قرارات مرتضى منصور بعد الفوز بالدوري، وهذا حدث بعد خسارة بيراميدز من فيوتشر هدف دون مقابل أمس الإثنين.

وأصبح الزمالك في الصدارة وحصل على المركز الأول برصيد 75 نقطة بعدما خاض 31 مباراة، وبيراميدز حصل على لقب الوصيف في المركز الثاني، وذلك برصيد 68 نقطة من خوض 32 مباراة، وأدى جميع الفرق الكثير من المباريات الصعبة.

أول قرارات مرتضى منصور بعد الفوز بالدوري

وأعلن أحد المصادر في نادي الزمالك ان مرتضى منصور أخبر أمير منصور المشرف العام على الكرة بأول قراراته بعد الفوز بلقب، وهو صرف مكافأة مالية كبيرة للاعبين، وذلك في الوقت الذي استقر فيه المجلس على ان تقام أكبر احتفالية بحضور عدد كبير من الفنانين الزمالكاوية.