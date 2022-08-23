نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افتتاحية المونديال.. موعد مباراة الجزائر وفلسطين كأس العرب للناشئين والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الجزائر وفلسطين ، تنطلق مساء اليوم الثلاثاء 23 أغسطس 2022، فعاليات النسخة الرابعة من بطولة كأس العرب للناشئين تحت 17 سنة، والتي تحتضنها مدينة وهران الجزائرية خلال الفترة من 23 أغسطس وحتى 8 سبتمبر المقبل، حيث يستضيف ملعب السيق في ولاية معسكر الجزائرية، أحداث المواجهة الافتتاحية في المونديال العربي للناشئين، والتي تجمع منتخبا فلسطين والجزائر ، يطمح من خلال ناشئو الخضر إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق إنجاز تاريخي بلقب أول، مقابل رغبة من الفدائيين في تجاوز معضلة دور المجموعات كما حدث في مشاركتيه السابقتين.

نستعرض خلال السطور المقبلة، كل التفاصيل والأخبار والكواليس بشأن موعد مباراة الجزائر وفلسطين والقنوات الناقلة ، بجانب تاريخ مشاركات وإنجازات المنتخبين في كأس العرب للناشئين ، علاوة على تاريخ مواجهات الجزائر وفلسطين .

مباراة الجزائر وفلسطين

مواجهة قوية وافتتاحية مميزة لبطولة كأس العرب تحت 17 سنة، تبشر بنسخة استثنائية.

حيثما يلتقي منتخبا فلسطين والجزائر ، الطامحين إلى تدشين مشاركة مثالية.

يأمل أصحاب الأرض في الاستفادة منها، من أجل تحقيق مركز طيب من بين الثلاث الأوائل.

بينما يسعى المنتخب الفلسطيني تسجيل حضور غير مسبوق في البطولة، يتجاوز بها نحسه مع الدور الأول “دور المجموعات”.

بدايةً نستعرض النسخ الثلاث السابقة من كأس العرب تحت 17 سنة وأبرز النتائج في الأدوار النهائية:

وهذه قائمة المنتخبات الـ15 التي شاركت في المونديال العربي للناشئين على مدار تاريخه:

وفيما يلي سجل بالمنتخبات العشر التي تمكنت من احتلال المراكز الأربع في النسخ الماضية:

وأخيرًا نقدم مجموعات كأس العرب للناشئين وجدول مباريات الدور الأول:

نشير إلى أن اليوم الأول من الجولة الأولى في دور المجموعات، سيشهد إقامة 4 مباريات.

على أن تكون كل مباراتين في توقيتٍ واحد.

ففي المجموعة الأولى، تقام مواجهة المحاربين والفدائي، وفي نفس توقيتها تلعب مباراة الإمارات والسودان.

أما عن المجموعة الثانية، فتقام مواجهتان، الأولى مباراة تونس وليبيا ، والثانية مباراة عمان واليمن.

المنتخب الجزائري

مع أصحاب الأرض والجمهور، منتخب الجزائر تحت 17 سنة، نستهل تغطيتنا لافتتاح كأس العرب للناشئين 2022.

حيثما يرغب ناشئو محاربي الصحراء، في استغلال استضافتهم للنسخة الرابعة من المونديال العربي.

في تحقيق إنجاز مميز، يكون به بين الثلاث الكبار على أقل تقدير.