نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نحو حلم جديد.. موعد مباراة الإمارات والسودان كأس العرب للناشئين والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الإمارات والسودان ، تفتتح مساء غدٍ الثلاثاء 23 أغسطس 2022، بطولة كأس العرب للناشئين تحت 17 سنة لعام 2022 ، في نسختها الرابعة، والتي تستضيفها مدينة وهران الجزائرية خلال الفترة من 23 أغسطس وحتى 8 سبتمبر 2022، ولحساب لقاءات الجولة الأولى في المجموعة الأولى، يستضيف ملعب السيق في ولاية معسكر، فعاليات المواجهة القوية والتي تجمع منتخبا السودان والإمارات ، اللذين يسعيان لكتابة تاريخ مشرف في البطولة، وإن نتائج صقور الجديان أفضل على مستوى المشاركات في البطولة.

نتناول خلال السطور التالية، جميع التفاصيل والأخبار والكواليس حول موعد مباراة الإمارات والسودان والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى تاريخ مشاركات ونتائج المنتخبين قبل النسخة الرابعة من المونديال العربي للناشئين 2022 ، وأخيرًا تاريخ مواجهات الإمارات والسودان .

مباراة الإمارات والسودان

افتتاحية مميزة إذن للموسم الرابع من كأس العرب تحت 17 سنة ، والتي تتوازى في نفس التوقيت مع اللقاء الافتتاحي لأصحاب الأرض.

حيثما يلتقي منتخبا السودان والإمارات ، الطامحين كما أسلفنا إلى تسجيل مشاركة مميزة.

بالإضافة إلى تحقيق نتائج طيبة وتاريخية، في مشاركة أولى للأبيض الإماراتي، مقابل حضور رابع لصقور الجديان.

نستعرض بدايةً نسخ بطولة كأس العرب للناشئين الثلاث السابقة ونتائج المنتخبات في الأدوار النهائية:

وهذا سجل المنتخبات الـ15 المشاركة في البطولة على مدار تاريخها ونتائجهم بها:

وإليكم سجل المنتخبات الـ10 أصحاب المراكز الأربعة الأولى في المونديال العربي للناشئين:

كما نعرض لكم المجموعات الأربعة في البطولة وكذلك جدول المباريات خلال الدور الأول:

المنتخب الإماراتي

نستهل تغطيتنا مع منتخب الإمارات للناشئين تحت 17 سنة .

حيثما يدشن United Arab Emirates national under-17 football team كما أسلفنا مشاركته الأولى في البطولة.