أوراوا وتشونبوك إلى نصف نهائي أبطال آسيا

أوراوا وتشونبوك إلى نصف نهائي أبطال آسياسيلتقي البطلان السابقان تشونبوك وأوراوا في الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد فوزهما على فيسل كوبي وباثوم يونايتد على الترتيب في ملعب سايتاما يوم الاثنين.

واحتاج تشونبوك، الفائز باللقب في 2006 و2016، إلى وقت إضافي للمباراة الثانية على التوالي ليتقدم بعد أن هز مودو بارو وغوستافو ومون سيون-مين الشباك في الفوز 3-1 على كوبي الياباني.

وأثار كوبي الإعجاب في الفوز على مواطنه يوكوهاما مارينوس متصدر الدوري الياباني في دور الستة عشر وتقدم في الدقيقة 64 بواسطة كويا يوكوري.

وأخفق تشونبوك في التعامل مع ركلة ركنية حيث أنقذ حارسه تسديدة جوتوكو ساكاي المنخفضة ليتابعها يوكوري في الشباك.

واستمر تقدم كوبي دقيقتين فقط حيث لعب غوستافو الذي حل بديلا بين الشوطين الكرة بين دفاع الفريق الياباني إلى بارو ليضعها من بين ساقي الحارس دايا ماكاوا.

ودفع هذا الهدف المباراة لوقت إضافي وصنع بارو الهدف الثاني في الدقيقة 104 بعد أن أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار ليستقبلها غوستافو بضربة رأس في الشباك، وحسم مون انتصار تشونبوك قبل صفارة النهاية.

وسحق أوراوا الفائز باللقب مرتين منافسه باثوم يونايتد برباعية دون رد ليظهر في الدور قبل النهائي لدوري الأبطال لخامس مرة.

وألغى الحكم هدفين للفريق الياباني قبل أن يضعه ديفيد موبرج كارلسون في المقدمة في الدقيقة 32 بتسديدة منخفضة أخفق الحارس في التعامل معها.

وبعد عشر دقائق أخرى ضاعف أوراوا الغلة بواسطة تاكويا ايوانامي.

وسجل يوشو كويزومي الهدف الثالث للفريق الياباني في الدقيقة 65 بينما أكمل تاكاهيرو أكيموتو رباعية أوراوا بعد سبع دقائق أخرى.