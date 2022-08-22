فيديو هدف صلاح العالمي اليوم في شباك مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

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رياض - احمد صلاح - سجل النجم الدولي محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الهدف الأول لصالح فريقه في شباك مانشستر يونايتد في المباراة التي تقام حاليًا في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ستاد أولد ترافورد في المباراة التي أقيمت اليوم الأثنين الموافق الثاني والعشرين من شهر أغسطس الجارى.

فيديو هدف صلاح العالمي

وسجل محمد صلاح الهدف الأول وهدف تقليص الفارق والنتيجة في الدقيقة الواحدة والثامنين من الشوط الثاني من المباراة حيث كان الشاطين الحمر متقدم بهدفين دون رد، حيث تقدم جادون سانشو في شوط المباراة الأول بطريقة جميلة، وبعدها سجل ماركوس راشفورد الهدف الثاني وهدف التقدم لصالح فريق مانشستر يونايتد ليحقق فريق مانشستر يونايتد فوز صعب على ليفربول.

ليفربول ومانشستر يونايتد

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الفوز الأول له في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن تلقى الهزيمة في المباراة الأولى على يد برايتون والثانية على يد برينتفورد، ليصل إلى 3 نقاط ويحقق الفوز الأول.

بينما وعلى الجانب المقابل يستمر فريق ليفربول في الفريق في الفوز في بطولة الدوري الإنجليزي، حيث تعادل في اول مباراتين امام كريستال بالاس وفولهام وتلقى الهزيمة اليوم ضد فريق مانشستر يونايتد.

[الصورة]

وكان فريق ليفربول قد دخل المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون.

خط الوسط: هارفي إليوت، ميلنر، هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، لويس دياز.