خلص الكلام وأغلق الستار.. الزمالك يتوج رسمياً ببطولة الدوري المصري للمرة الـ14 في تاريخه

جدير بالذكر أن احتفال نادي الزمالك بحسم بطولة الدوري المصري الممتاز يأتي قبل نهاية بطولة الدوري بثلاث جولات وهو إنجاز لم يحققه الزمالك منذ 18 عاما، ومن المقرر أن يحتفل جمهور القلعة البيضاء مع لاعبي الفريق يوم الثلاثاء في ستاد القاهرة خلال مباراة الفريق مع نادي الاتحاد حيث سيحتفلون ببقاء درع الدوري في ميت عقبة للموسم الثاني على التوالي.

هذا وقد اشتعل سباق الحصول على المركز الثاني بين نادي بيراميدز والنادي الأهلي حيث يتفوق نادي بيراميدز على النادي الأهلي بأربع نقاط وتبقى للأهلي مباراة مؤجلة وفي حالة فوزه سيتم تقلص الفارق إلى ثلاث نقاط فقط، وعلى الرغم من ذلك فإن ترتيب المركزين الثاني والثالث لن يؤثر على المشاركة في البطولات الأفريقية حيث حسمت مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بينما سيشارك نادي بيراميدز في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، كما سيلعب نادي الزمالك في