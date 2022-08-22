"سقوط صلاح" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2022 بعد فوز مانشستر يونايتد على ليفربول

تمكن مانشستر يونايتد اليوم من تحقيق إنتصاره الأول هذا الموسم فى الدوري الإنجليزي على حساب ليفربول ليصل لنقطة الثالثة التى تجعله يحتل المركز الثالث عشر بينما يحتل ليفربول المركز السادس عشر فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الذى على ما يبدو سيكون مشتعل هذا الموسم.
ليفربول خاض مباراة اليوم أمام مانشستر يونايتد بالقوة الضاربة بقيادة محمد صلاح نجم منتخب مصر الذي أصبح العنصر الأبرز فى المنظومة الهجومية للريدز وبالأخص بعد رحيل ساديو مانى النجم السنغالي الذى قرر الإنتقال لصفوف بايرن ميونخ الألماني بنهاية الموسم الماضي على الرغم من نجاحه فى حجز مكانه أساسية فى تشكيل يورجن كلوب.
يورجن كلوب قرر الإعتماد على الشكل الرقمي 4-3-3 كما هو معتاد من جانب المدرب الألماني الكبير الذى يعانى من وجود عدد من الغيابات وبالتحديد فى منطقة الوسط مما جعله يعتمد على اللاعب المخضرم جيمس ميلنر بجوار هيندرسون وهارفي إليوت الذى من المتوقع أن يكون له دور هجومي بارز فى مباراة اليوم.