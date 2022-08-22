انت الان تتابع خبر "سقوط صلاح" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2022 بعد فوز مانشستر يونايتد على ليفربول والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كان لها مردود على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2022 بالأخص أن مانشستر يونايتد تمكن اليوم من تحقيق ما هو ليس متوقع على الإطلاق من جانب عشاق الدوري الإنجليزي وذلك لتفوقه على ليفربول بهدفين دون مقابل على الرغم من جلوس رونالدو النجم البرتغالي على مقاعد البدلاء.

تمكن مانشستر يونايتد اليوم من تحقيق إنتصاره الأول هذا الموسم فى الدوري الإنجليزي على حساب ليفربول ليصل لنقطة الثالثة التى تجعله يحتل المركز الثالث عشر بينما يحتل ليفربول المركز السادس عشر فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الذى على ما يبدو سيكون مشتعل هذا الموسم.

ليفربول خاض مباراة اليوم أمام مانشستر يونايتد بالقوة الضاربة بقيادة محمد صلاح نجم منتخب مصر الذي أصبح العنصر الأبرز فى المنظومة الهجومية للريدز وبالأخص بعد رحيل ساديو مانى النجم السنغالي الذى قرر الإنتقال لصفوف بايرن ميونخ الألماني بنهاية الموسم الماضي على الرغم من نجاحه فى حجز مكانه أساسية فى تشكيل يورجن كلوب.

يورجن كلوب قرر الإعتماد على الشكل الرقمي 4-3-3 كما هو معتاد من جانب المدرب الألماني الكبير الذى يعانى من وجود عدد من الغيابات وبالتحديد فى منطقة الوسط مما جعله يعتمد على اللاعب المخضرم جيمس ميلنر بجوار هيندرسون وهارفي إليوت الذى من المتوقع أن يكون له دور هجومي بارز فى مباراة اليوم.