m الصراع مستمر.. جدول ترتيب الدوري المصري 2022 بعد فوز فيوتشر على بيراميدز

انت الان تتابع خبر الصراع مستمر.. جدول ترتيب الدوري المصري 2022 بعد فوز فيوتشر على بيراميدز والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لم تنتهى المنافسة فى جدول ترتيب الدوري المصري 2022 بعد فوز فيوتشر على بيراميدز على الرغم أن هذه النتيجة جعلت الزمالك يتمكن من حسم بطولة الدوري العام المصري بصورة رسمية ولكن نتيجة هذه المواجهة كان له مردود فى زيادة المنافسة على المركز الثاني بين بيراميدز والأهلى الذى سقط فى فخ التعادل السلبي أمام الإسماعيلي بالأمس.

فوز فيوتشر اليوم على بيراميدز جعل الأهلى أمامه حظوظ كبيرة لمطاردة رجال تاكيس جونياس المدير الفني اليوناني الذى لم يتمكن من تقديم المردود المقنع لعشاق الكرة المصرية بالأخص بعد هزيمته أمام الزمالك بثلاثية نظيفة على الرغم من إمتلاكه الكثير من الأسماء المميزة مثل رمضان صبحي نجم النادي الأهلي السابق وعبد السعيد وعلى جبر وأحمد الشناوي والعديد من الأسماء الأخري.

بيراميدز خاض هذه المواجهة فى ظل وجود بعض الغيابات المثيرة وبالأخص فى الخط الهجومي حيث غاب النجم المخضرم عبد الله السعيد الذى جلس على مقاعد البدلاء دون وجود أسباب فنية مقنعة بالإضافة إلي رمضان صبحي الذى يعانى من الإصابة وذلك كان له مردود سلبي على الشكل الهجومي لفريق بيراميدز فى هذه المواجهة بالأخص أن رمضان صبحي يعتبر من أبرز اللاعبين فى الدوري المصري ليس هذا الموسم فقط ولكن فى المواسم الماضية أيضا.

جدول ترتيب الدوري المصري 2022 بعد فوز فيوتشر

بيراميدز مازال يحتل المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري المصري على الرغم من هزيمته اليوم بهدف نظيف من جانب فريق فيوتشر الفريق الصاعد بسرعة الصاروخ فى الكرة المصرية