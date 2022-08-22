m الصراع مستمر.. جدول ترتيب الدوري المصري 2022 بعد فوز فيوتشر على بيراميدز

فوز فيوتشر اليوم على بيراميدز جعل الأهلى أمامه حظوظ كبيرة لمطاردة رجال تاكيس جونياس المدير الفني اليوناني الذى لم يتمكن من تقديم المردود المقنع لعشاق الكرة المصرية بالأخص بعد هزيمته أمام الزمالك بثلاثية نظيفة على الرغم من إمتلاكه الكثير من الأسماء المميزة مثل رمضان صبحي نجم النادي الأهلي السابق وعبد السعيد وعلى جبر وأحمد الشناوي والعديد من الأسماء الأخري.
بيراميدز خاض هذه المواجهة فى ظل وجود بعض الغيابات المثيرة وبالأخص فى الخط الهجومي حيث غاب النجم المخضرم عبد الله السعيد الذى جلس على مقاعد البدلاء دون وجود أسباب فنية مقنعة بالإضافة إلي رمضان صبحي الذى يعانى من الإصابة وذلك كان له مردود سلبي على الشكل الهجومي لفريق بيراميدز فى هذه المواجهة بالأخص أن رمضان صبحي يعتبر من أبرز اللاعبين فى الدوري المصري ليس هذا الموسم فقط ولكن فى المواسم الماضية أيضا.بيراميدز مازال يحتل المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري المصري على الرغم من هزيمته اليوم بهدف نظيف من جانب فريق فيوتشر الفريق الصاعد بسرعة الصاروخ فى الكرة المصرية