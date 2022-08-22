سان جيرمان يدك شباك ليل بسباعية

سان جيرمان يدك شباك ليل بسباعيةسحق باريس سان جيرمان، حامل اللقب بسباعية، مواصلاً عروضه الهجومية الفتاكة ليخرج فائزا 7-1 في ختام المرحلة الثالثة من بطولة فرنسا لكرة القدم الليلة الماضية.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، يعتبر هذا الفوز الثالث تواليا لسان جيرمان منذ انطلاق الدوري بعد فوزه على كليرمون 5-صفر وعلى مونبلييه 5-2، كما أنه تغلب على نانت في مباراة كأس الابطال برباعية نظيفة، أي أنه سجل 21 هدفا في أربع مباريات، بمعدل خمسة أهداف في المباراة الواحدة.

وحافظ سان جرمان على سجله خاليا من الهزائم في آخر 11 مباراة في الدوري.

وتعد الخسارة هي الأقسى لليل على أرضه منذ سقوطه أمام باريس راسينغ في أغسطس عام 1958.

وسقط مونبلييه على أرضه أمام أوكسير العائد مجدداً إلى الدرجة الاولى 1-2 في مباراة خشنة رفع فيها الحكم البطاقة الحمراء أربع مرات بالتساوي بين الفريقين.

في المقابل، بقي نيس بلا انتصارات للمرحلة الثالثة تواليا بسقوطه أمام كليرمون بهدف نظيف سجله التونسي سيف الدين خاوي (6(.

وشهدت هذه المرحلة توزيع الحكام 11 بطاقة حمراء في عشر مباريات وهو رقم قياسي في الدوري الفرنسي في آخر 30 سنة بحسب شركة "أوبتا" للإحصائيات.