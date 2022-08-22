بعد أنباء انتقاله إلى الزمالك.. قرار ناري وصارم من محمود الخطيب ضد "نجم الأهلي"

قرار صارم من الأهلي ضد نجم الفريق

أكدت مصار صحفية قريبة من النادي الأهلي، بأن مجلس الإدارة قد أعطى الضوء الأخضر لأمير توفيق مدير لجنة التعاقدات والتسويق في النادي بشأن ضرورة البدء في عملية تسويق اللاعب محمد شريف لأندية الخليج وأوروبا، وذلك بعد نحو أيام قليلة للغاية من ظهور أنباء عن جلوس اللاعب مع مسؤولي الزمالك والتفاوض حول انتقاله إلى هناك.

وأوضح المصدر، بأن الكابتن الخطيب قد حذر كل لاعبي الفريق من الحديث أو السماح لمسؤولي القلعة البيضاء بالتواصل معهم وحول إمكانية الحصول على توقيعهم خلال الميركاتو الصيفي، حيث يرى رئيس الأهلي بأن مرتضى منصور يخطط بشكل كبير لخطف نجوم القلعة الحمراء والتعاقد معهم على طريقة ما حدث مع عبد الله السعيد وأحمد فتحي قبل سنوات قليلة من الآن.

الأهلي حسم 5 صفقات حتى الآن

وفي سياق آخر، كشفت تقارير صحفية منذ قليل عن كون النادي الأهلي قد نجح في حسم خمس صفقات جديدة حتى هذه اللحظة، ولكنه لن يعلن عن تلك الصفقات إلا بعد نهاية هذا الموسم، وذلك من أجل أمور تسويقية متعلقة بلجنة التعاقدات التي يديرها أمير توفيق.

وأوضح مصدر مسؤول في الأهلي، بأن الصفقات التي نجح النادي في الحصول عليها مقسمة إلى 4 صفقات محلية وصفقة أجنبية ستكون بمثابة مفاجأة من العيار الثقيل لكل جماهير النادي.

الجدير بالذكر بأن النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب يريد حسم المزيد من الصفقات خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية وقد يصل الأمر إلى حسم أكثر من 10 صفقات كاملة بناءً على وجهة نظر الجهاز الفني ولجنة التخطيط في القلعة الحمراء.